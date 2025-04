AEX zakt bijna 2 procent na escalatie handelsoorlog door Trump

De AEX noteerde in de ochtendhandel op 887,56 punten en dook daarmee weer ruim onder de 900 puntengrens. De MidKap zakte 0,2 procent tot 847,89 punten. Frankfurt en Parijs leverden tot 1,9 procent in. Voor producten uit de Europese Unie geldt een Amerikaans importtarief van 20 procent. De beurs in Londen daalde 1,2 procent. Het Verenigd Koninkrijk kreeg een importheffing van 10 procent opgelegd door de VS.

Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie noemde de Amerikaanse heffingen „een grote klap voor de wereldeconomie”. De Europese Unie bereidt volgens haar een pakket tegenmaatregelen voor op de nieuwe tarieven, als verdere onderhandelingen met Washington niets opleveren. Ook China belooft „tegenmaatregelen te nemen om zijn eigen rechten en belangen te beschermen”. Producten uit China krijgen te maken met een importheffing van 34 procent. Gecombineerd met eerdere heffingen komt dat neer op een importbelasting van 54 procent voor China.

De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML behoorden tot de grootste dalers in de AEX, ondanks dat de nieuwe importheffingen van Trump niet gelden voor chips en farmaceutische producten. Deze producten staan in een opsomming van uitgezonderde productgroepen. Trump liet eerder wel weten specifieke importheffingen voor deze goederen te willen invoeren. ASMI, Besi en ASML verloren tot 3,5 procent.

Staalconcern ArcelorMittal, dat erg gevoelig is voor importtarieven, zakte 2,5 procent. De banken ABN AMRO en ING stonden ook onderaan met minnen tot 3,8 procent, door de vrees dat de handelsoorlog de economie zal schaden. Telecomconcern KPN, dat minder last heeft van de importheffingen, voerde de schaarse stijgers aan met een plus van 1,2 procent.

Adidas kelderde 9 procent. Het Duitse sportmerk maakt veel van zijn sportschoenen in Vietnam. Dat land kreeg een importtarief van 46 procent opgelegd door de VS.