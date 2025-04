Goudprijs naar nieuw record na nieuwe heffingen Trump

De goudprijs is donderdag naar een nieuw recordniveau gestegen, aangejaagd door de aangekondigde wereldwijde importheffingen door de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens een overzicht van het Witte Huis is goud een van de weinige grondstoffen die werd uitgezonderd van de nieuwe heffingen. Het edelmetaal wordt in onzekere tijden op de financiële markten als een veilige belegging gezien.