Voorzitter EU-regeringsleiders roept op tot groter handelsnetwerk

„Nu is het moment om door te gaan met de overeenkomsten met Mercosur, Mexico, en om beslissende vooruitgang te boeken in de onderhandelingen met India en andere belangrijke handelspartners”, schrijft hij.

De voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen zei eerder al dat de EU tegenmaatregelen voorbereidt op de nieuwe importheffingen als verdere onderhandelingen met de Verenigde Staten niets opleveren. Costa biedt „volledige steun” aan de Commissie in de handelsonderhandelingen met de VS. „Handel is een krachtige motor voor wereldwijde welvaart. De EU blijft een fervent voorvechter van vrije en eerlijke handel.”