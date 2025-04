Canada en Mexico uitgezonderd van ‘wederkerige’ heffingen

Die heffingen traden begin maart in werking en volgens persbureau Bloomberg houden de VS ze in stand, maar Mexicaanse en Canadese producten worden niet extra belast via het woensdag aangekondigde tarievenstelsel. Daarnaast blijven producten die vallen onder een vrijhandelsverdrag van de VS, Mexico en Canada uitgezonderd van de heffingen. De landen sloten dat verdrag in 2020, tijdens de eerste termijn van president Trump.