Nederlandse bedrijven: dit was scenario waarvoor werd gevreesd

Economie

Ondernemersorganisatie evofenedex noemt de door de Amerikaanse president Donald Trump aangekondigde heffingen voor Europese producten „betreurenswaardig, hoewel ze ook in de lijn der verwachting lagen”. „Dit was precies het scenario waar we eerder voor hebben gevreesd. De werkelijke schade blijft moeilijk te voorspellen, maar de gevolgen in wereldwijde leverketens zullen groot zijn”, reageerde algemeen directeur Bart Jan Koopman in een schriftelijke verklaring.