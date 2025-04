ICT-storing bij het Openbaar Ministerie is verholpen

„De afgelopen dagen is er met man en macht gewerkt om de problemen op te lossen. Tijdens de herstelwerkzaamheden konden woensdag naar schatting 1300 medewerkers niet inloggen in de beveiligde OM-werkomgeving”, aldus het OM.

Het ging om dezelfde storing die het OM al sinds vrijdag dwarszat. Ook in de dagen voor woensdag konden mensen niet bij hun persoonlijke bestanden.

De storing op woensdag heeft ertoe geleid dat sommige strafzittingen niet konden doorgaan of moesten worden verplaatst, iets wat het OM „voor alle betrokkenen en voor de rechtspleging ontzettend zuur” noemt.

Het OM zegt al meerdere jaren met een verouderde ICT-infrastructuur te kampen. „Er zijn regelmatig storingen in de systemen of bij externe partijen, die onder andere zorgen voor traagheid in de OM-werkomgeving. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in het vernieuwen van de ICT-voorzieningen, en dat blijft ook de komende jaren het geval.”