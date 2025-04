Amazon begint volgende week met lancering satellieten

In een verklaring heeft Amazon woensdag gezegd dat de lancering op 9 april plaatsvindt. Dat gebeurt vanaf het Cape Canaveral Space Force Station in Florida, om 18.00 uur Nederlandse tijd. Voor de lancering wordt een Atlas 5-raket gebruikt van United Launch Alliance, een samenwerkingsverband van Boeing en Lockheed Martin.

Met de satellieten hoopt Amazon ook snel internet te kunnen aanbieden. Dat kan pas als er honderden satellieten in een baan om de aarde zijn gebracht. Uiteindelijk moeten het er meer dan 3000 worden. Starlink heeft al meer dan 7000 satellieten in de ruimte

Amazon stelde de lancering eerder herhaaldelijk uit. Wel bracht het bedrijf eind 2023 twee prototypes naar de ruimte. De verdere lanceringen liepen vertraging op omdat de bouwers van de raketten die Amazon had ingehuurd voor de ruimtevluchten, technische problemen hadden.

De naam Project Kuiper verwijst naar de Kuipergordel. Dat is een gordel van miljarden rots- en ijsblokken die voorbij de planeet Neptunus in een baan rond de zon draaien. Die gordel is vernoemd naar de Nederlandse sterrenkundige Gerard Kuiper, die in 1951 beschreef dat de gordel zou moeten bestaan. Zijn gelijk kon begin jaren negentig worden aangetoond.