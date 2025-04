Topman Democraten hekelt bevrijdingsdag Trump als ‘recessiedag’

Economie

De oppositie tegen president Donald Trump is niet te spreken over de ‘liberation day’ die hij voor deze woensdag heeft afgekondigd. Het staatshoofd maakt zich op om meer importheffingen op te leggen, maar volgens de Democraten pakt zijn beleid juist nadelig uit voor de economie. „Dit is geen bevrijdingsdag, maar recessiedag”, zei de Democratische fractievoorzitter in het Huis van Afgevaardigden volgens politieke nieuwssite The Hill.