NAVO adviseert ‘coalition of the willing’ over risico’s

NAVO-landen die grenzen aan Rusland waarschuwen al langer dat het beschermen van Oekraïne na een eventueel staakt-het-vuren niet ten koste mag gaan van hun veiligheid. Als bondgenoten als het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk bijvoorbeeld troepen naar Oekraïne zouden sturen, zou er weinig overblijven voor de bescherming van de Baltische staten. Ook Nederland, dat militairen heeft gestationeerd in Litouwen, stipte dat al meermaals aan.

Rutte nam deel aan twee toppen van de coalitie van bereidwilligen om over de consequenties van hun plannen voor de verdediging van het NAVO-grondgebied te kunnen adviseren, zei hij woensdag. Komende donderdag komt het verbond weer bijeen. Dan is plaatsvervangend secretaris-generaal Radmila Sekerinska erbij.

Voor de komende vergadering van de ‘coalition of the willing’ worden de defensieministers van de deelnemende landen verwacht op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel. Ook minister Ruben Brekelmans is er naar verwachting bij. Ze zullen dan onder meer worden bijgepraat over het overleg van Britse, Franse en Duitse topmilitairen deze week met hun Oekraïense collega’s in Kyiv.