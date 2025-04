Hamas duldt geen chaos na moord op agent door Gazaanse familie

Onlangs is een video viraal gegaan waarop te zien is dat een agent van de door Hamas aangestuurde politie onder meer door zijn hoofd wordt geschoten. Een Gazaanse familie heeft daarna verklaard dat zij achter de moord zit omdat de agent eerder een familielid had gedood. Ook elders in Gaza beschuldigde een familie de politie ervan een familielid te hebben doodgeschoten en zwoer wraak.

Hamas die over Gaza regeert, heeft sinds het bestand met Israël in januari zijn aanwezigheid door middel van agenten in de straten vergroot. Nu Israël opnieuw is begonnen met bombarderen zijn de veiligheidsdiensten wel weer in aantallen afgenomen.

Onvrede over Hamas in de Gazastrook kwam onlangs ook al tot uiting in protesten tegen de Palestijnse beweging.