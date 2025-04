Bijna hele oppositie dient motie van wantrouwen in tegen Faber

Minister Marjolein Faber (Asiel en Migratie) tijdens een debat in de Tweede Kamer over haar besluit om niet te tekenen voor lintjes voor vrijwilligers die werken met vluchtelingen. Oppositiepartijen hekelen de gang van zaken en vinden dat de eenheid van kabinetsbeleid is gebroken. beeld ANP, Robin van Lonkhuijsen