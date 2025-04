Faber herhaalt: vrijwilligerswerk ‘op gespannen voet’ met beleid

Binnenland

Volgens asielminister Marjolein Faber (PVV) staat het werk van vrijwilligers in de vluchtelingensector „op gespannen voet” met haar beleid om Nederland zo onaantrekkelijk mogelijk te maken voor mensen die hier asiel willen aanvragen. Eerder in het debat ontkende zij nog dat zij dergelijke uitspraken had gedaan, maar na vragen van D66-leider Rob Jetten herhaalde zij dat standpunt toch.