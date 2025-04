Europese beurzen sluiten lager in afwachting van tarieven Trump

Economie

De Europese beurzen zijn woensdag met verliezen gesloten in afwachting van nieuwe importheffingen van Donald Trump. De Amerikaanse president maakt naar verwachting later op de dag bekend met welke tarieven de Verenigde Staten precies komen. Verspreid over de wereld wordt voor economische impact gevreesd, zeker ook omdat andere overheden vergeldingsmaatregelen lijken voor te bereiden.