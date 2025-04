Schoof dacht dat brief voldoende was om niet naar debat te hoeven

Faber (PVV) weigerde eerder te tekenen, omdat het belonen van vrijwilligers die werken met vluchtelingen niet zou stroken met haar asielbeleid. Schoof dacht daar anders over, waarmee de kabinetseenheid in het geding kwam.

De Tweede Kamer wilde Schoof in het debat bevragen over de eenheid van kabinetsbeleid. Naar Schoofs idee werd uit Fabers briefje duidelijk dat er wel degelijk kabinetseenheid was. „Ik had aangenomen dat de brief voldoende was.”

„Goeie inschatting”, schamperde SP-leider Jimmy Dijk daarover. De oppositie was woedend over Schoofs afwezigheid en sommeerde hem alsnog te komen.