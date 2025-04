Schoof begrijpt ophef over besluit lintjes niet te ondertekenen

Volgens hem was er nog geen officieel besluit genomen over de ondertekening. Hij betreurt dat informatie over de kwestie naar buiten is gekomen voordat er een besluit was genomen. „Normaal gesproken had deze discussie in de boezem van het kabinet plaatsgevonden.” Het moet volgens Schoof kunnen dat bewindslieden het niet eens zijn met kabinetsbeleid, zolang zij dat alleen achter gesloten deuren uiten.

Schoof vindt niet dat de eenheid van kabinetsbeleid is geschonden. In een briefje dat hij aan de Tweede Kamer stuurde, schreef Schoof al dat Faber zich erachter schaarde dat de premier en minister Judith Uitermark (Binnenlandse Zaken) zouden tekenen.