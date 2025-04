Verkoop nieuwe motoren stevig gedaald, gebruikte motoren gestegen

Economie

De verkoop van nieuwe motoren in Nederland is in het eerste kwartaal van dit jaar stevig gedaald. In totaal zijn 5023 motorfietsen op kenteken gezet, 7,3 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral maart liet een scherpe terugval zien met een daling van bijna 10 procent, maakten BOVAG en RAI Vereniging woensdag bekend.