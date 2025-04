Groningen roept op tot ‘lawaai’ tegen stroomkabels door Waddenzee

Binnenland

Zo veel mogelijk mensen en organisaties moeten hun bezwaren kenbaar maken tegen het voornemen van het kabinet om stroomkabels voor windparken op zee aan te leggen via Schiermonnikoog, de Waddenzee en landbouwgronden naar de Eemshaven. De provincie Groningen wil de suggestie van GroenLinks om tegen die keuze „zo veel mogelijk lawaai” te maken actief bevorderen, zei gedeputeerde Gouke Moes (BBB) in een overleg met Provinciale Staten. Het is wel kort dag, de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen bij het ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG) sluit op 10 april.