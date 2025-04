Halsema vraagt NCTV naar dreigingsniveau na steekpartij bij Dam

De dreiging in ons land is op het een na hoogste niveau (4 van 5), wat betekent dat er een reële kans is dat een aanslag plaatsvindt. „Daarbij moeten we dus opmerken dat deze heeft plaatsgevonden, mogelijk met een terroristisch oogmerk”, zei Halsema, „en dat past in het dreigingsniveau dat de NCTV heeft vastgesteld.”

Verder kon de burgemeester niet veel zeggen over het onderzoek naar het steekincident, omdat dat „informatie is die voorbehouden is aan het OM”. Na vragen van D66 zei ze wel dat het moeilijk was om de identiteit van de verdachte vast te stellen, waaruit kan worden afgeleid „dat hij niet bij Nederlandse instellingen bekend was”.