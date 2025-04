RvS kent geluidsbezwaren omwonenden Gelderse vliegveld Teuge toe

Het Platform Vlieghinder Teuge kon zich niet vinden in het luchthavenbesluit dat Gelderland in 2022 vaststelde en stapte daarom naar de Raad van State. De groep vreesde dat het besluit voor meer geluidsoverlast zou zorgen en voerde aan dat er aanvullende regels nodig zijn. Volgens het platform had in het besluit van de provincie ook gekeken moeten worden naar het geluid dat wordt veroorzaakt door het taxiën en proefdraaien van vliegtuigen. De Raad van State gaat daarin mee en geeft de actiegroep op bijna alle punten gelijk.

Ondanks de uitspraak kan op Teuge gewoon gevlogen worden. De luchthaven valt terug op een oude regeling, maar wel een waarin tijdelijk strengere geluidsnormen zijn ingesteld door de Raad van State. Dit omdat in het oude besluit te ruime geluidsregels waren opgenomen, die de provincie met het nieuwe besluit juist wilde aanpassen. Dat besluit is nu echter vernietigd. De tijdelijke normen komen uit het verworpen besluit en vervallen zodra er een nieuw plan van de provincie is.