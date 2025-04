Agema zou zelf lintjes wel hebben ondertekend

Binnenland

PVV-zorgminister en vicepremier Fleur Agema zou zelf wel de lintjes hebben ondertekend voor vrijwilligers die zich met asielopvang bezighielden. „Maar dat betekent niet dat ik dat zonder wroeging of wat dan ook had gedaan. Maar ik had het wel gedaan”, zei ze woensdag op haar ministerie tegen journalisten. Ze reageerde daar op nieuws over het tekort aan huisartsen en ging ook in op de lintjeskwestie, waarover juist op dat moment een verhit Kamerdebat gaande was.