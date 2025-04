Agema wil landelijke begeleiding voor jonge huisartsen

Agema zei dat in reactie op een onderzoek van de Algemene Rekenkamer, die concludeert dat tussen de 777.000 en 926.000 Nederlanders geen huisarts hebben of een andere huisarts zoeken. Tegelijkertijd hebben drie op de vijf huisartsenpraktijken geen ruimte om nieuwe patiënten aan te nemen.

Volgens Agema zijn er op zich genoeg huisartsen in Nederland, maar zijn ze niet genoeg verspreid over het land. „Het is dus belangrijk dat we de huisartsen die we hebben beter gaan spreiden over Nederland.”

Sommige patiënten willen door een verhuizing overstappen naar een praktijk bij hun nieuwe huis, maar moeten noodgedwongen bij de oude huisarts blijven. Agema zegt deze mensen te willen helpen met de overstap.