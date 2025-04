JA21 en SGP manen Faber om werk te maken van serieus asielbeleid

De oppositiepoliticus benadrukte dat de coalitie de rechtse meerderheid in de Tweede Kamer goed moet benutten. „Hoe vaak krijgen we nou zo’n kans?” In plaats daarvan ziet Eerdmans „vooral chaos en ruzie”.

De lintjeskwestie is volgens SGP-leider Chris Stoffer illustratief voor de aanpak van Faber. „Steeds vaker is haar optreden het middelpunt van ophef. Terwijl dit land snakt naar een streng en effectief asielbeleid.” De christelijke politicus vreest dat de PVV’er „met dit soort acties het draagvlak eigenhandig om zeep helpt.”