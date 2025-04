Wereldwijde verkopen Tesla 13 procent omlaag na kritiek op Musk

In de eerste drie maanden van het jaar werden 336.681 voertuigen afgeleverd, het laagste aantal sinds het tweede kwartaal van 2022. Dit is veel lager dan analisten in doorsnee hadden verwacht.

Musk had eerder juist een terugkeer naar groei beloofd, nadat Tesla’s jaarlijkse leveringen vorig jaar waren gedaald. Maar zijn rol als adviseur van Trump voor bezuinigingen bij de Amerikaanse overheid, heeft voor onvrede gezorgd bij sommige klanten. Ook heeft Musk onder meer steun betuigd aan de radicaal-rechtse Duitse partij AfD.