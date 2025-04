Van der Plas ziet in lintjesdebat ‘poging kabinet te beschadigen’

Partijen van links tot rechts in de Kamer vinden dat het deze woensdag niet over Faber en de lintjes zou moeten gaan. Het debat kwam er toch, mede omdat het vertrouwen in het kabinet aan de orde zou komen. Dat voor dit onderwerp debatten zijn opgeschoven of geannuleerd, is volgens de oppositie te danken aan Fabers eigen optreden. In de coalitie klinkt juist het verwijt dat de oppositie de ophef opzoekt.