Drie jaar cel voor moderator website met kinderporno

De website waar K. moderator van was, Alice in Wonderland geheten, werd in maart vorig jaar door de Duitse politie offline gehaald. Gebruikers ervan chatten met elkaar over het misbruik van kinderen en wisselden materiaal uit. K. kwam in het onderzoek als verdachte in beeld. Nadat de site ophield te bestaan, heeft K. volgens justitie geprobeerd zelf een website met kinderporno te bouwen, onder de naam Little Cuties, maar hij kreeg de site door technische problemen niet in de lucht.

Een psycholoog heeft een pedofiele stoornis bij K. (34) vastgesteld, waar hij aan behandeld moet worden. Tijdens de zitting vorige maand vertelde K. dat hij al sinds zijn vijftiende naar kinderporno kijkt. Hij wilde graag gepakt worden, zei hij, zodat hij zijn leven kan omgooien en zijn „schuld kan vereffenen”. Hij betuigde spijt, in het besef „dat het echte kinderen zijn die echt zijn misbruikt”.

Het Openbaar Ministerie had vier jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk.