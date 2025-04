Europese Commissie vreest nieuwe handelstarieven

Handelstarieven zijn „voor niemand goed”, herhaalde een woordvoerder eerdere uitspraken van voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en Eurocommissaris Maros Sefcovic (Handel). „We weten dat ze ons schade zullen berokkenen. We weten dat ze de Amerikaanse economie schade zullen berokkenen. En we zijn ook sterk van mening dat ze een schadelijk effect zullen hebben op de wereldeconomie. Daarom willen we ze vermijden.”

De Commissie wil met de VS overleggen over „hoe we deze pijn voor jullie, voor ons, voor iedereen kunnen vermijden”.

Op signalen dat Trump tariefsverhogingen van 20 tot 25 procent gaat aankondigen, wil de Commissie niet reageren. „Er zijn geruchten en tegengeruchten over deze zeer ernstige en complexe kwestie”, zei een woordvoerder. De Commissie heeft wel indicaties van de Amerikaanse regering, voegde de woordvoerder daaraan toe.

De Commissie is volgens de woordvoerder in „constante dialoog met de lidstaten om te proberen ons zo goed mogelijk voor te bereiden op eventuele aankondigingen”.

De EU komt met twee reacties, wilde de woordvoerder wel kwijt. De eerste is een reactie op de inmiddels ingevoerde tarieven op aluminium en staal. Die komt snel. De tweede reactie gaat over de tarieven die woensdagavond door Trump worden bekendgemaakt.