Yeşilgöz vraagt Faber ‘bestuurlijke volwassenheid’ te tonen

Yeşilgöz wees Faber er nog eens op dat de huidige, rechtse meerderheid in de Tweede Kamer een unieke kans biedt om tot een veel strenger asielbeleid te komen. Dat vraagt om „een effectief beleid en structurele oplossingen”, waar de PVV-bewindsvrouw zelf verantwoordelijkheid voor draagt. „Daar is steun voor nodig in beide Kamers”, bracht de VVD-voorvrouw in herinnering.

De coalitie heeft geen meerderheid in de senaat en is daar dus afhankelijk van steun van oppositiepartijen. Een aantal van die partijen dreigt het vertrouwen in Faber op te zeggen.

Yeşilgöz schoof vragen weg van Marieke Koekkoek (Volt) die wilde weten waarom zij nog vertrouwen in Faber heeft. De VVD-leider zei dat ze ook niet blij was met het optreden van de PVV-bewindsvrouw met de lintjes, maar dat het haar gaat om de afspraken die er zijn gemaakt over het asielbeleid en dat die worden uitgevoerd. „Ik wil vooruit met de inhoud, dat vind ik belangrijker dan de vraag op deze manier te beantwoorden”, zei ze.