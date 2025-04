Nu al meer mazelenbesmettingen dan in heel 2024

In de afgelopen week zijn 51 nieuwe besmettingen gemeld, ongeveer evenveel als een week eerder. Het RIVM ziet het niet als een landelijke uitbraak, maar houdt de situatie goed in de gaten, laat een woordvoerder weten. „Zeker vanwege alle feestdagen in deze periode.” Net achter de rug is het islamitische Eid-al-fitr (Suikerfeest). Pasen volgt op 20 en 21 april, Koningsdag wordt dit jaar gevierd op 26 april. Op feestdagen komen veel mensen bij elkaar en kan een infectieziekte als mazelen zich mogelijk meer verspreiden.

Clusters van besmettingen zijn er vooral op basisscholen in steden. Dat is onder meer het geval in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Helmond.