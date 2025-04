Duitse politie rolt internationaal kinderpornoplatform KidFlix op

De politie zegt het platform, dat KidFlix wordt genoemd, al sinds begin 2022 in beeld gehad te hebben. Gebruikers konden via een pagina op het dark web met crypto betalen om de beelden te bekijken. Gemiddeld verscheen iedere 3,5 uur een nieuwe video, aldus de politie. Justitie zegt dat in de operatie tegen het netwerk 38 landen een bijdrage hebben geleverd. Europol coördineerde.

Volgens de politie in Beieren hebben de Nederlandse autoriteiten geholpen om de server van het platform in beslag te nemen. Daar stonden op dat moment 72.000 video’s op. Op de website zou nu een bericht staan dat de website in beslag genomen is. Daarbij zijn naast logo’s van verschillende Duitse diensten ook Europol, politie en justitie in het Zwitserse Zürich en politie en justitie in Nederland te zien.

In Duitsland werden 96 doorzoekingen uitgevoerd door het hele land. Er is onderzoek ingesteld naar 103 verdachten, meldt de politie. De internationale actie duurde van 10 tot 23 maart van dit jaar. Daaraan namen tal van Europese landen deel, maar ook Colombia, Australië, Nieuw-Zeeland en de VS.