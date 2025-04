A28 weer open na grote opruimactie slachtafval

Met een grijper heeft Rijkswaterstaat het meeste slachtafval weggehaald. Daarna borstelde een ZOAB-cleaner het wegdek schoon. Omdat het asfalt glad was geworden, was dat een moeilijke klus, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Even werd de inzet overwogen van de calamiteitenwagen Lavastorm, die normaal in actie komt bij gladheid door aangevroren sneeuw. Maar dat was uiteindelijk niet nodig.