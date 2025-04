Agenten getraind op uitval C2000 tijdens NAVO-top in Den Haag

Er zijn al jaren problemen met C2000. Afgelopen jaarwisseling kampte het communicatiesysteem voor hulpdiensten met een grote storing waardoor hulpverleners in noodsituaties niet direct contact kregen met de meldkamers. Justitieminister David van Weel eiste eerder dat de oorzaak van de storing „gevonden en opgelost” moet zijn voor de NAVO-top.

Bij de training van agenten wordt ook rekening gehouden met uitval van het 4G-netwerk. Een app die de politie gebruikt als C2000 niet werkt, maakt gebruik van dit netwerk. „Dit vraagt enorm veel van een politieorganisatie in een overbelast systeem”, zei Nine Kooiman, voorzitter van de Nederlandse Politiebond. „Ik heb de heer Paulissen horen zeggen dat hij er alles aan doet, maar ik hoop ook dat u de minister wil vragen dat het gewoon geregeld is op het moment dat die NAVO-top start”, vroeg Kooiman de aanwezige Kamerleden.

In november legde de Nederlandse Arbeidsinspectie de politie een dwangsom op vanwege het slecht functionerende systeem.

Tijdens het rondetafelgesprek kwamen verscheidene belanghebbenden bij C2000 aan het woord. Zij uitten hun zorgen over de aanhoudende problemen. „Structureel krijgen we telefoontjes dat er wel ergens iets aan de hand is met het systeem”, zei voorzitter van politievakbond ACP Ramon Meijerink. Hij benadrukte dat politiemensen zich hierdoor onveilig kunnen voelen. Politiebaas Paulissen erkende de problemen. „Het is gewoon waardeloos als je geen contact kunt krijgen, terwijl je dat wel wilt hebben.” PVV-Kamerlid Max Aardema voegde toe: „Het kan toch niet waar zijn dat we kunnen praten met mensen op de maan, maar dat twee politieagenten niet met elkaar kunnen praten.”

Een veelgehoorde klacht was het ontbreken van een verantwoordelijke voor het communicatiesysteem, evenals de hoeveelheid partijen die erbij betrokken zijn. Ondanks alle problemen is een vervanging van het huidige C2000 op korte termijn niet mogelijk. In een advies uit het najaar van 2023 staat dat het tot zeker nog na 2030 gebruikt moet kunnen worden.