Zuid-Holland dringt bij Rummenie aan op aanpak rivierkreeften

Na de vergadering in het provinciehuis in Den Haag leverden vertegenwoordigers van die partijen de brief meteen af aan de BBB-staatssecretaris in het nabijgelegen ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Ze roepen Rummenie op om in de komende voorjaarsnota geld beschikbaar te stellen om de problematiek van de Amerikaanse rivierkreeft „effectief, integraal en langdurig” aan te pakken. Het ministerie werkt al jaren aan een „effectieve beheersingsaanpak”, maar dat gaat de provincie niet snel genoeg.

Omdat maatregelen en geld van het Rijk uitblijven, besloot Zuid-Holland vorig jaar om zelf maar een vervolgproef met het wegvangen van rivierkreeften in de Krimpenerwaard te financieren. „We zijn er echt helemaal klaar mee”, zei toenmalig gedeputeerde Jeannette Baljeu.

In de afgelopen weken stuurden enkele Zuid-Hollandse waterschappen al brieven naar Rummenie, waarin ze de urgentie van het probleem benadrukten. De provincie onderstreept dat nu met een eigen brief. „De verantwoordelijkheid voor de bestrijding ligt bij het Rijk”, zegt Statenlid Pauline de Bes van JA21. „De kreeften zijn schadelijk voor de waterveiligheid, biodiversiteit en waterkwaliteit. En ieder seizoen wordt het probleem groter.”

Volgens het kabinet is het inmiddels niet meer mogelijk om alle rivierkreeften uit de Nederlandse wateren te halen. „We zullen dus moeten bezien hoe we negatieve effecten hiervan kunnen beperken”, staat in een Kamerbrief van eind vorig jaar. Rummenie liet recent weten dat hij bij de aanpak van invasieve exoten prioriteit geeft aan maatregelen die bijdragen aan biodiversiteit en natuurherstel.