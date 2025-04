Zuid-Holland trekt bijna 12 miljoen uit voor dalend veengebied

Het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard besloot eerder het grondwaterpeil in het restveengebied niet meer te verlagen om de dalingen tegen te gaan. Dat heeft flinke gevolgen voor boeren, die hierdoor veel nattere gronden en weilanden krijgen en bijvoorbeeld mogelijk minder vee per hectare kunnen houden. De provincie wil agrariërs helpen hun bedrijf aan te passen, zodat ze kunnen blijven boeren in de laagst gelegen regio van Nederland. Ook zijn er plannen om meer natuur in het gebied te realiseren.

„Met het geld dat beschikbaar komt, wordt ervoor gezorgd dat ook deze ondernemers perspectief behouden”, zegt de Zuid-Hollandse gedeputeerde Frank Rijkaart. „Bovendien hebben we ons ingezet voor agrarisch natuurbeheer, zodat we samen met het waterschap, de gemeente en de boeren bouwen aan een toekomstbestendige Zuidplaspolder.”

In het restveengebied werd vroeger turf gewonnen. Het waterpeil werd lang laag gehouden zodat onder meer boeren het land kunnen gebruiken, maar daardoor ontstond ook veenoxidatie en klonk de bodem in. De verzakkingen die daardoor ontstaan, kunnen problemen aan bijvoorbeeld funderingen van huizen veroorzaken. Ook kan de veenbodem van onderop openbarsten, waardoor ijzerrijk grondwater in de waterwegen belandt en de natuur en landbouw aantast.