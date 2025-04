Bontenbal tegen Faber: doe mee of stap uit kabinet

Binnenland

„Je doet mee in een kabinet, of je stapt eruit”, heeft CDA-leider Henri Bontenbal woensdag gezegd tegen asielminister Marjolein Faber. De PVV-minister schreef dinsdag dat ze de premier en de minister van Binnenlandse Zaken steunt in hun besluit om voordrachten voor lintjes van vrijwilligers in de vluchtelingensector wel te ondertekenen. Deze middenweg is volgens Bontenbal geen optie. „Als bewindspersoon kun je niet kiezen aan welk besluit je wel of niet meewerkt.”