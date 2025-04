Wilders clasht hard met Timmermans: ‘U heeft niks te eisen’

Binnenland

„U heeft niks te eisen”, zei Geert Wilders tegen Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) in het debat over de voordrachten voor lintjes die asielminister Marjolein Faber heeft geweigerd. Volgens de PVV-leider heeft zijn partijgenoot Faber nooit een formeel besluit genomen, en is de eenheid van het kabinetsbeleid dus ook niet in het geding.