KLM: negeren advies van Brussel door minister is ‘onacceptabel’

KLM benadrukt achter het terugdringen van geluidshinder te staan. Maar het toestaan van minder vluchten terwijl andere maatregelen mogelijk zijn, is volgens KLM in strijd met de Europese geluidsverordening. De luchtvaartmaatschappij investeert flink in stillere vliegtuigen om zo het geluid rond Schiphol omlaag te brengen. Madlener wil vanaf november het aantal vliegbewegingen via Schiphol terugdringen van jaarlijks maximaal 500.000 naar maximaal 478.000.

„Wanneer het aantoonbaar stiller wordt rondom Schiphol, moet de capaciteit weer worden hersteld. Want het gaat om minder geluidshinder, niet om een kleiner Schiphol”, stelt KLM. „Zo kan de luchtvaartsector blijven investeren in schoner, stiller en zuiniger vliegen en kan Nederland verbonden blijven met de rest van de wereld, in balans met de omgeving.”

De Amerikaanse luchtvaartbrancheorganisatie A4A dreigde vorige week nog met een rechtszaak tegen het kabinet. Ook die organisatie, waarbij onder meer Delta Air Lines, United Airlines en American Airlines zijn aangesloten, stelde dat het kabinet het advies van de Europese Commissie niet goed had opgevolgd.