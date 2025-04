Recordverkopen van Volkswagen en BMW in de VS

Volgens Volkswagen is de verkoop in het eerste kwartaal met ruim 7 procent gestegen naar een recordaantal van 87.915 auto’s, vooral door een sterke vraag naar modellen als de Taos, Jetta en ID.4. BMW verkocht afgelopen kwartaal bijna 88.000 auto’s in de VS, een stijging van 3,7 procent. De verkoop van elektrische auto’s schoot met meer dan 25 procent omhoog, maakte het Beierse concern bekend.

De Amerikaanse verkopen van VW-dochter Audi daalden afgelopen kwartaal met 3 procent, hoewel er in maart 8 procent meer auto’s werden verkocht. Naar verwachting laat Trump de eerder aangekondigde Amerikaanse heffing van 25 procent op auto’s later op de dag ingaan.

De resultaten wijzen erop dat de al lang dreigende importheffingen Amerikaanse consumenten hebben aangezet om snel nog een auto aan te schaffen.

Trump probeert met invoerheffingen druk uit te oefenen op handelspartners om de productie terug naar de Verenigde Staten te halen. Sommige economen twijfelen echter of dit zal slagen, vanwege hogere productiekosten in eigen land en de daaruit voortvloeiende dreiging van inflatie.