Kamer ongeduldig om stikstofplan landbouwminister Wiersma

De ministeriële commissie Economie en Natuurherstel moet dat plan maken, maar haalde een eerder gestelde deadline niet. De Kamer vroeg zich woensdag in een stikstofdebat hardop af wanneer de eerste resultaten van deze club bewindspersonen volgen. Premier Dick Schoof, tevens voorzitter van deze commissie, constateerde recent dat het stikstofprobleem „wel een slag gecompliceerder is dan we misschien in eerste instantie dachten”.

De eerste hoofdlijnen van het stikstofplan worden nog deze maand verwacht, maar veel partijen zijn sceptisch of daar ook concrete stappen in staan om de economie van het ‘stikstofslot’ te halen.

De oppositie hekelt in het debat ook de rol van de coalitiepartijen, die de minister toch blijven steunen in haar aanpak. Onder andere Harm Holman van Nieuw Sociaal Contract kreeg van Eline Vedder (CDA) de vraag hoeveel geduld er nog is. „Als u daarmee vraagt naar een motie van wantrouwen, nee, dat gaan we natuurlijk niet doen”, antwoordde Holman. Vedder benadrukt dat ze die suggestie niet wilde wekken.

Coalitiepartij BBB heeft nog wel een portie geduld. „Boeren gaan niet kapot omdat de ministeriële commissie twee weken later komt met een brief”, vindt fractieleider Caroline van der Plas. Ze wijst daarbij op gemaakte afspraken in het hoofdlijnenakkoord.