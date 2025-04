Aanslag op Antwerps advocatenkantoor dat bekende drugszaken doet

Woensdagnacht werd een explosief - waarschijnlijk een brandbom - naar het kantoor van Studio Legale gegooid. „Er zijn vier voertuigen beschadigd, een bakfiets is uitgebrand en het raam van het pand dat mogelijk geviseerd werd, is stuk”, zei een politiewoordvoerder tegen de Vlaamse omroep VRT.

Bij Studio Legale werken enkele gerenommeerde strafpleiters, onder wie Christian Clement. Hij staat een van de verdachten bij in het omvangrijke Costa-proces over grootschalige drugshandel. In die zaak is ook een van Nederlands bekendste drugscriminelen (‘Bolle’) Jos Leijdekkers een verdachte. Het proces begon in maart maar werd stilgelegd omdat een van de verdachten de rechters had gewraakt. Het wrakingsverzoek is onlangs afgewezen. Het kan tot enkele maanden duren voor het proces wordt hervat.

De Orde van Vlaamse Balies, de beroepsorganisatie van Vlaamse advocaten, reageert geschokt op de aanslag. „Deze verwerpelijke daad is uitermate beangstigend”, aldus voorzitter Peter Callens. „Wij wisten dat dit kon gebeuren, we dachten wel dat het eens zou gebeuren, maar wanneer het dan gebeurt zijn wij niet minder geschokt. Advocaten worden, net als rechters, in het vizier genomen door criminelen. Die ondermijning van ons beroep ondermijnt ook onze samenleving als geheel.”

De orde kondigt aan in overleg te gaan met de gerechtelijke autoriteiten. „We bekijken hoe we kunnen waarborgen dat advocaten in deze kwalijke omstandigheden hun beroep veilig kunnen blijven uitoefenen.”