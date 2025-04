Vermogensbeheerder DWS krijgt miljoenenboete om ‘greenwashing’

Economie

Duitse openbaar aanklagers hebben vermogensbeheerder DWS een boete van 25 miljoen euro opgelegd voor zogeheten greenwashing. Daarvan is sprake als beleggingen duurzamer worden voorgesteld dan ze in werkelijkheid zijn. Het voormalige hoofd duurzaamheid stelde in 2021 dat de vermogensbeheerdochter van Deutsche Bank de eigen duurzaamheidsprestaties overdreef, waarna Duitsland en de Verenigde Staten een onderzoek openden.