Duitsland haalt landgenoten uit Gazastrook

Ze zijn in het uiterste zuiden van de Gazastrook via de grenspost Kerem Shalom Israël binnengegaan. Vervolgens vlogen ze met een charter naar Duitsland, meldt het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het aantal naaste familieleden is niet bekend.

Half maart meldde het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken dat 37 mensen de Gazastrook via Kerem Shalom konden verlaten voor gezinshereniging in Nederland.

De Gazastrook is al bijna twintig jaar vrijwel afgesloten van de buitenwereld. Het is voor de meer dan 2 miljoen inwoners vrijwel onmogelijk weg te gaan. Palestijnen met een buitenlandse nationaliteit hebben iets meer kans om toestemming te krijgen de Gazastrook te verlaten.