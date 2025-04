Burgerwacht Gaza: vijftien doden bij luchtaanvallen

In Khan Younis in het zuiden van Gaza zou het Israëlische leger een aanval hebben uitgevoerd. „Dertien mensen, onder wie kinderen, zijn omgekomen toen het Israëlische leger een woning bombardeerde waar vluchtelingen werden opgevangen”, aldus een woordvoerder van de burgerwacht tegen persbureau AFP. Hij meldde ook dat twee mensen omkwamen bij een aanval in het vluchtelingenkamp Nuseirat. Israël heeft zich niet uitgelaten over de luchtaanvallen.

Wel zei minister van Defensie Israel Katz woensdag dat het land opnieuw grote delen van Gaza inneemt om nieuwe Israëlische veiligheidszones te creëren. Hij riep op om „Hamas uit te schakelen en alle Israëlische gijzelaars te laten terugkeren”. „Het is de enige manier om een einde te maken aan de oorlog.”