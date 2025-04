Madlener verdedigt geluidsplannen Schiphol tegenover Brussel

Binnenland

Minister Barry Madlener heeft zijn plannen om geluidshinder rond Schiphol te verminderen verdedigd tegenover de Europese Commissie. In een woensdag gepubliceerde brief aan de Tweede Kamer vat de PVV-minister samen hoe hij kritiekpunten van de Europese Commissie weerlegt. Daarmee is de procedure volgens de minister „officieel afgerond” en kan hij de maatregelen per november invoeren.