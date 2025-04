Brabant zet zwaar in om vastgelopen natuurprojecten af te maken

Door het gekozen traject (volledige schadeloosstelling met als sluitstuk onteigening) is de provincie er zeker van dat de grond beschikbaar komt om natuurgebieden af te maken. Brabant noemt het een uiterste middel. Het gaat om de laatste grond die nodig is in gebieden waar afgelopen jaren met alle andere eigenaren al afspraken zijn gemaakt, meldt gedeputeerde Hagar Roijackers (natuur). „Eigenlijk alles is al geprobeerd.” Het gaat om ongeveer 200 hectare waardoor zo’n 1500 hectare natuur kan worden hersteld.

Brabant wil de kwaliteit van water, natuur en klimaat snel verbeteren in twaalf stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, ook omdat dan weer vergunningen kunnen worden verleend voor bijvoorbeeld de bouw van huizen. Door de slechte staat van de natuur liggen nu veel vergunningaanvragen stil. „We hebben met elkaar een belangrijke klus te klaren”, aldus Roijackers.

Met de gekozen inzet kan de provincie grondbezitters in de gebieden De Brand-Oost/Hengstven, Helvoirts Broek, Noordrand Midden (inclusief Weimeren), Westelijke Langstraat en Groote Beerze een hogere prijs bieden, zonder dat dit als staatssteun wordt gezien. Dat gaat de provincie „vele miljoenen” kosten. Ook tijdens de onderhandelingen kan de grondbezitter zelf nog aan de slag gaan om tegen een vergoeding de natuur te verbeteren. Als deze inzet geen resultaat heeft, volgt onteigening. Hierdoor is de provincie er zeker van dat de grond beschikbaar komt om natuurgebieden af te maken. Roijackers hoopt er in 2026 al uit te zijn.

Brabant koos eerder voor hetzelfde instrument. Van in totaal 161 grondeigenaren waarmee toen afspraken moesten worden gemaakt voor natuurherstel zijn er sinds 2016 drie onteigend, aldus Roijackers.