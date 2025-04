Cijfers nieuwe installaties zonnepanelen dalen

Dat blijkt uit cijfers van de netbeheerders waarover het blad Solar Magazine bericht.

De krimp wordt grotendeels veroorzaakt door het aantal gedaalde registraties in de vermogensklasse tot 5 kilowatt, de categorie van vooral de consumentenmarkt. Het aantal nieuwe geregistreerde zonnepaneelinstallaties daalde er namelijk met bijna 16 procent en het daarmee gemoeide vermogen met bijna 19 procent. Na de piek in het aantal installaties in het voorjaar en de zomer van 2023 zijn de verkoopcijfers van zonnepanelen flink gedaald.

De dalende trend is voor een groot deel te verklaren door het feit dat veel mensen de afgelopen jaren al de stap hebben gezet om te investeren in zonnepanelen. De klanten met een geschikt dakoppervlak en voldoende spaargeld hebben die investering dus al gedaan.

Zonnepanelen op een dak. beeld ANP, Remko de Waal

De tweede reden is dat de toekomst van de salderingsregeling lang onzeker was. Maar nu helder is dat die regeling per 2027 verdwijnt, wordt de terugverdientijd van de investering in zonnepanelen langer.

Bovendien maken de terugleverkosten die energieleveranciers hebben ingevoerd, zonnepanelen minder aantrekkelijk.

Toch kunnen ze nog steeds financieel aantrekkelijk zijn, vooral als huishoudens erin slagen de door hun zonnepanelen opgewekte stroom zo veel mogelijk zelf te gebruiken. Bovendien helpen ze daardoor drukte –netcongestie– en mogelijke verstoringen op het stroomnet te beperken.

Lichtpuntje is dat het aantal nieuwe zonnepaneelinstallaties in Nederland per maand bekeken voor de derde maand op rij is gegroeid. Uit de nieuwste cijfers blijkt volgens Solar Magazine dat het marktherstel zich nog altijd doorzet. In maart 2025 registreerden de netbeheerders in totaal 17.235 nieuwe zonnepaneelinstallaties, ruim 1000 meer dan een maand eerder.