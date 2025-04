Studie: minder dan 1 op de 5 oprichters Duitse start-ups is vrouw

Volgens de onderzoekers worden vrouwen vaak tegengehouden door een gebrek aan rolmodellen en de bestaande stereotypen. Daarnaast vinden veel vrouwen het lastig om het zelfstandig ondernemerschap te combineren met een gezin. Vrouwen in Duitsland verrichten nog steeds het grootste deel van de zorgtaken in het huishouden.

Ongeveer twee derde van de mannelijke oprichters van start-ups had al plannen om een bedrijf te beginnen als tiener of tijdens hun studie, terwijl vrouwen meestal later nadenken over ondernemerschap. Zo’n 60 procent van de studentes in Duitsland streeft naar een vaste baan, terwijl dit voor minder dan een derde van de mannelijke studenten geldt.

Eerder dit jaar werd al bekend dat van alle investeringen in jonge bedrijven in Nederland vorig jaar maar een klein deel is gegaan naar ondernemingen die worden geleid door vrouwen. Durfinvesteerders staken vorig jaar 3,1 miljard euro in Nederlandse start-ups en zogeheten scale-ups. Daarvan ging slechts 14 procent naar bedrijven die werden geleid door vrouwen. Uit een rapport van Techleap, een organisatie die jonge innovatieve bedrijven wil helpen, kwam naar voren dat door vrouwen geleide ondernemingen vooral meer moeite hebben om na een eerste, relatief kleine investeringsronde grotere bedragen op te halen.