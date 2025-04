Beurzen in afwachting nieuwe importheffingen Trump

Trump zal dan naar verwachting op wat hij noemt „Bevrijdingsdag” wederkerige importheffingen aankondigen rond 22.00 uur Nederlandse tijd in de Rozentuin van het Witte Huis. Dat zijn heffingen op landen met tarieven op Amerikaanse producten. De maatregel moet volgens Trump een einde maken aan oneerlijke handelspraktijken voor de VS en gaan gelden voor alle landen en sectoren. Volgens het Witte Huis zullen die heffingen per direct ingaan.

De AEX noteerde in de vroege handel vrijwel vlak op 904,81 punten. De MidKap zakte 0,3 procent tot 849,83 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen daalden tot 0,6 procent.

Trump legde eerder al heffingen op aan China, Canada en Mexico en ook importtarieven van 25 procent op staal en aluminium uit het buitenland. Ook komen er heffingen van 25 procent voor buitenlandse auto’s, waaronder uit de Europese Unie.

De sterkste dalers bij de hoofdfondsen op het Damrak waren zorgtechnologiebedrijf Philips en muziekconcern Universal Music Group (UMG) met minnen tot 1,6 procent. Unilever nam de leiding in de AEX met een plus van 0,5 procent.

In de MidKap ging Just Eat Takeaway iets omhoog. Een Franse aandeelhouder is het oneens met het overnamebod van techinvesteerder Prosus van 4,1 miljard euro op de Thuisbezorgd-eigenaar. Volgens BDL Capital Management is het bod van 20,30 euro per aandeel „veel te laag voor een redelijke en eerlijke waardering”. BDL heeft een belang van 2,18 procent in Just Eat. Volgens de investeerder zou 56,10 euro per aandeel een „redelijk” bod zijn. In 2020 stond het aandeel nog boven de 110 euro. Nu is Just Eat 19,42 euro per aandeel waard.

In Parijs kon Crédit Agricole (min 0,6 procent) op belangstelling rekenen. De Franse bank heeft goedkeuring gekregen van de Europese Centrale Bank (ECB) om het belang in het Italiaanse Banco BPM te vergroten tot 19,9 procent, van de huidige 9,9 procent. Crédit Agricole heeft gezegd geen volledig overnamebod uit te willen brengen op Banco BPM dat 1,6 procent verloor in Milaan.