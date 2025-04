Amerikaanse druk op Europese bedrijven: Stop met diversiteitsbeleid

De Franse krant Les Échos meldde vrijdag dat tientallen Franse bedrijven een brief hebben ontvangen van de Amerikaanse ambassade in Parijs. In de brief wordt geëist dat zij stoppen met diversiteitsbeleid. Directies moeten een bijgevoegd formulier ondertekenen, waarin ze aangeven geen programma’s uit te voeren die diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI) bevorderen. Dit beleid zou in strijd zijn met de Amerikaanse antidiscriminatiewetten, aldus het document.

De Financial Times meldde zaterdag dat ook andere Amerikaanse ambassades in EU-landen zo’n soort brief hebben verstuurd, onder meer aan ondernemingen in België.

Met een diversiteitsbeleid streeft een bedrijf naar een zo divers mogelijke samenstelling van het personeelsbestand. Zo’n bedrijf –een zogeheten inclusieve organisatie– kijkt dan naar het geslacht, de culturele achtergrond, de geaardheid en de leeftijd van medewerkers.

De Franse regering heeft scherp gereageerd op de Amerikaanse eisen. Het ministerie van Handel verklaarde dat de beïnvloeding van Frans bedrijfsbeleid door de VS onacceptabel is. Ook België en de Europese Commissie hebben hun afkeuring uitgesproken.

Hoewel Nederlandse bedrijven vooralsnog geen dergelijke brief hebben ontvangen, is het goed mogelijk dat die nog komt. Minister Reinette Klever van Buitenlandse Handel noemt in dagblad Trouw de Amerikaanse eis zorgelijk. „Ik kan me goed voorstellen dat dit onzekerheid creëert voor Nederlandse bedrijven.”

„Ik kan me goed voorstellen dat dit onzekerheid creëert voor Nederlandse bedrijven” Reinette Klever, minister van Buitenlandse Handel

Reinette Klever, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp. beeld ANP, Remko de Waal

Werkgeversorganisatie VNO-NCW bevestigt tegenover de NOS dat de kwestie inderdaad voor onrust in het bedrijfsleven zorgt. Sommige bedrijven verwachten hun diversiteitsbeleid te moeten aanpassen om contracten met de Amerikaanse overheid te behouden.

De Federal Communications Commission (FCC), de Amerikaanse toezichthouder voor media en communicatie, liet twee weken geleden al weten fusies en overnames te kunnen blokkeren als bedrijven diversiteitsprogramma’s hebben.

Sinds zijn herverkiezing verzet Trump zich actief tegen diversiteitsbeleid binnen het bedrijfsleven. Op de tweede dag van zijn ambtstermijn tekende hij een decreet dat een einde moet maken aan positieve discriminatie en andere inclusiemaatregelen. Volgens Trump is het huidige systeem „onwettig en identiteitsgericht”. Hij pleit voor een terugkeer naar „traditionele Amerikaanse waarden” zoals hard werken en presteren.

Deze politieke koers leidde ertoe dat grote Amerikaanse bedrijven hun DEI-programma’s hebben geschrapt. Ook multinationale ondernemingen met vestigingen in Europa, zoals adviesbureau Accenture, hebben hun diversiteitsdoelstellingen laten varen uit angst voor het verliezen van contracten met de Amerikaanse overheid.