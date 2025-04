FD: Mkb’ers autosector krijgen tik van heffingen

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde de heffing van 25 procent al eerder aan. Hij is onderdeel van een groter pakket aan handelsmaatregelen dat hij woensdag rond 22.00 uur Nederlandse tijd presenteert.

Door de extra heffingen zal de vraag naar Europese auto’s naar verwachting teruglopen, met gevolgen voor de hele sector. Na het vertrek van BMW uit de autofabriek VDL Nedcar in Born kwam er vorig jaar een eind aan de grootschalige autoproductie in Nederland. Wel is er nog steeds een groep van veelal middelgrote en kleine bedrijven die onderdelen produceert voor autoproducenten in onder meer Duitsland en Frankrijk, en ook direct voor de Amerikaanse markt. Daarnaast levert de chemische industrie - bijvoorbeeld plastic- en rubbermakers - aan veelal Duitse autofabrikanten.