USAID volgens voormalige werknemers helemaal ontmanteld

Duizenden lokale werknemers in de meer dan zestig landen waar USAID actief is en Amerikaanse diplomaten en ambtenaren die in het buitenland voor de organisatie werken, worden ontslagen in de periode tot september. De lokale kantoren worden gesloten. Sommige taken worden overgenomen door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De eerste bezuinigingen binnen USAID begonnen in februari. Medewerkers werden met verlof gestuurd en meer dan 5000 programma’s werden stopgezet. Daarmee kwam een einde aan humanitaire hulp waarvan miljoenen mensen afhankelijk waren.

De Amerikaanse president Donald Trump beschuldigde de USAID-leiding van fraude en zei dat ze radicaal-links was. Musk beschuldigde USAID ervan een criminele organisatie te zijn.